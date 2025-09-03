Предприниматели Московской области могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский областной гарантийный фонд с начала 2025 года выдал предпринимателям региона поручительства на сумму свыше 3,8 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь почти 10 млрд рублей заемных средств для реализации своих проектов, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С начала 2025 года поддержку регионального гарантийного фонда получили 247 субъектов малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 311 поручительств на общую сумму более 3,8 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 9,9 млрд рублей заемных средств", - привели в материале слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что предприниматели Московской области могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства привлекать заемные средства для развития своего дела: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

В частности, поддержкой гарантийного фонда воспользовалась компания по производству хлеба и мучных кондитерских изделий "Бейквиль плюс", получившая поручительство на сумму 12,5 млн рублей. Поддержка фонда позволила привлечь 25 млн рублей заемных средств, которые будут направлены на приобретение производственной недвижимости, чтобы в дальнейшем перевести производство на собственные площади.