Это связано с информацией о введении безвизового режима для россиян

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Число бронирований авиабилетов на рейсы авиакомпании S7 из России в Китай за сутки выросло в 1,5 раза на фоне введения безвизового режима для россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Мы фиксируем увеличение спроса на билеты в Китай. За последние сутки количество бронирований билетов S7 Airlines по направлениям в города Китая увеличилось в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Между Россией и Китаем также уже действуют безвизовые правила для групповых турпоездок, согласно которым туристические группы в составе от 5 до 50 человек могут находиться на территории другого государства без виз не более 15 дней. По итогам 2024 года безвизовый турпоток составил более 1 млн человек, из них 468 тыс. выезд групп российских туристов в Китай, 567 тыс. - въезд групп китайских туристов в Россию. За первые 7 месяцев 2025 года безвизовый турпоток насчитывает 500 тыс. человек.