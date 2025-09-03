Разработкой занимались специалисты технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" выпустила первую партию российского авиационного топлива с низким углеродным следом - SAF-топлива. Новый продукт при его тиражировании позволит снизить воздействие воздушного транспорта на атмосферу, сообщила компания.

"Следующим шагом по внедрению российского SAF-топлива станут лабораторные и стендовые испытания в ведущих авиационных институтах страны", - отметил начальник коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе.

Разработкой отечественного SAF-топлива занимались специалисты технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. В ходе исследований и лабораторных испытаний была создана рецептура на основе авиакеросина с добавлением биокомпонента. Состав нового продукта соответствует среднесрочным экологическим стандартам для международных авиаперевозок.

"В основе собственной технологии "Газпром нефти" - синтез сложных эфиров из возобновляемого органического сырья под воздействием водорода. В результате из отработанного фритюрного масла и животных жиров специалисты компании получают биокомпоненты, по эксплуатационным свойствам сопоставимые с традиционным авиатопливом и обладающие повышенными экологическими характеристиками", - добавили в компании.

SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе сложных эфиров и жирных кислот. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках.