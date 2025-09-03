Повышенный интерес туристов обусловлен доступными ценами

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спрос туристов на путешествия в Крым осенью 2025 года вырос на 30-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По данным платформы TravelLine, спрос на осенний отдых в Крыму вырос по отношению к прошлому году на 30-40%, а по информации некоторых туроператоров - на 60%. Эксперты РСТ связывают такой повышенный интерес с доступными ценами", - говорится в сообщении.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что возросший спрос на Крым обусловлен не перераспределением турпотока из Анапы, а более низкими ценами по сравнению с Краснодарским краем. "Несмотря на цены, подросшие примерно на 16% - то есть больше, чем в среднем по российскому рынку - полуостров по-прежнему остается более дешевым вариантом, чем Краснодарский край. Разница составляет около 10%", - объяснили в РСТ.

Ромашкин оценил рост спроса на направление в 30-40% к 2024 году и добавил, что тенденция сохранилась и на бархатный сезон: сейчас число бронирований на две первые осенние недели выросло на 38% год к году.

Туроператор "Мультитур" зафиксировал 60-процентный рост осенних бронирований Крыма. "И это только по Южному берегу, но примерно такая же картина и по другим побережьям Крыма. В первую очередь спросом пользуются отели с включенным питанием, бассейном, анимацией, пляжем, популярные у семей с детьми", - рассказали в компании.