По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост с учетом дефлятора составил 17,1%, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Московской области в первом полугодии 2025 года составил более 815 млрд рублей инвестиций, что более чем на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"За первое полугодие 2025 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 815,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост с учетом дефлятора составил 17,1%", - рассказала Зиновьева.

Она отметила, что доля Подмосковья в общем объеме инвестиций в основной капитал по Центральному федеральному округу составляет 16,5%.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что рост инвестиций стал возможен за счет реализуемых комплексных мер поддержки для инвесторов, упрощения процедур открытия и ведения бизнеса, развития логистической инфраструктуры посредством реализации новых инвестиционных проектов, а также благодаря модернизации производственных мощностей.

Как напомнили в министерстве, в прошлом году инвестиции в Подмосковье составили более 1,8 трлн рублей. По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Московской области по прогнозам впервые превысит отметку 2 трлн рублей.