В ведомстве отметили, что специалисты заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору (РКН), зафиксировали и отразили 725 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, транспортного секторов и операторов связи.

"В августе 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования <...> отразили 725 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, транспортного секторов и операторов связи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Роскомнадзора.

По данным ведомства, атаки совершались чаще всего с IP-адресов, зарегистрированных на территориях США, Индонезии, Германии, Нидерландов, Вьетнама. "Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 196,16 Гбит/с, скорость - 23,59 млн пакетов в секунду (п/с)", - добавили в РКН.

Кроме того, специалистами были заблокированы 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Также было выявлено и устранено 833 нарушения маршрутизации трафика со стороны 210 организаций.