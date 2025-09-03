Объем инвестиций составит до 10 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Производственно-перерабатывающий кластер (ППК) РФ-КНР "Нижнеленинское-Тунцзян" возведет "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) совместно с партнером из Китая. Объем инвестиций составит до 10 млрд рублей, cоответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме, сообщили ТАСС в пресс-службе НСЗК.

"В рамках указанного соглашения ГК "НСЗК" совместно с партнером из КНР создадут производственно-перерабатывающий кластер, в состав которого войдут элеваторы полного цикла и производственные мощности продукции высоких переделов", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что название компании-партнера на данном этапе не разглашается.

Проект планируется реализовать при поддержке правительства Еврейской автономной области (ЕАО). По словам генерального директора НСЗК Александра Мартена, ЕАО компания оценивает как стратегически важный регион для наращивания производственных мощностей. "Построенный мост "Нижнеленинское - Тунцзян", а также внушительный объем так называемых "залежных" земель позволяют нам сформировать восточный форпост программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай" в ЕАО. И впоследствии рассматривать возможность расширения присутствия группы в соседних регионах", - цитирует его пресс-служба.

Уточняется, что сейчас Минвостокразвития и Минсельхоз КНР рассматривают возможность включения проекта в состав пилотных проектов российско-китайских зон сельскохозяйственного сотрудничества в рамках механизма международных территорий опережающего развития (МТОР). В августе агрономы НСЗК и китайские эксперты отобрали первые несколько тыс. га сельхозугодий под создание кластера.

Ранее в компании сообщили о планах сформировать банк сельскохозяйственных земель. В него планируется включить сотни тыс. га в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

О проекте НСЗК и компании

Реализация проекта нового сухопутного зернового коридора РФ - Китай началась в 2011 году как в том числе части концепции сопряжения Евразийского экономического союза и "Экономического пояса Шелкового пути". Планируется создать новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай с целью увеличить производство зерна на Урале, на Дальнем Востоке и в Сибири, нарастить его экспорт в КНР. В сентябре 2022 года был запущен Забайкальский зерновой терминал - первый в стране специализированный сухопутный зерновой терминал, создание которого позволило сократить путь для отправки зерна в КНР без перевалки на китайской стороне.

Инвестиции в проекты ГК составляют порядка 20 млрд рублей частного капитала, дополнительно планируется вложить около 100 млрд рублей. Часть этих средств - в производство сельхозпродукции.

ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.