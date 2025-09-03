В августе он не получил 10,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в сентябре 2025 года может недополучить 21 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2025 года в размере минус 21 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

В августе бюджет недополучил 10,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Выплаты из бюджета РФ нефтяным компаниям по топливному демпферу в августе 2025 года составили 80,4 млрд рублей, июле - 59,9 млрд рублей, июне - 34,5 млрд рублей, в мае - 42,5 млрд рублей, в апреле - 62,7 млрд рублей, в марте - 100,3 млрд рублей, в феврале - 148,3 млрд рублей, в январе - 156,4 млрд рублей.