МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рынки акций крупнейших азиатских бирж в конце торгового дня в среду закрылись отрицательной динамикой основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

Так, основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж за торговую сессию снизились на 1,16% и 0,65% соответственно. Shanghai Composite снизился до 3 813,55 пункта, Shenzhen Component - до 12 471,99 пункта.

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng продемонстрировал снижение и опустился до отметки в 25 343,44 пункта (-0,6%).

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 0,88%, до 41 938,84 пункта.

Основной индекс Сингапурской фондовой биржи STI в ходе торгов потерял 0,18%, опустившись до 4 290,84 пункта.