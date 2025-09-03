Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 8 и 9 октября

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Участники из более 20 стран планируют принять участие в первой международной конференции по креативной экономике, которая пройдет в Санкт-Петербурге 8 и 9 октября. Конференция станет первым мероприятием в рамках Российских международных креативных сезонов (RICS), сообщила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

"Мы запускаем Российские международные креативные сезоны, чтобы создавать новые цепочки разработки, продвижения и развития проектов российского бизнеса для международного сотрудничества. Первое мероприятие - конференция по креативной экономике пройдет в Санкт-Петербурге 8-9 октября, где мы представим ключевые экспортные проекты по всем 16 отраслям и ожидаем участников из более чем 20 стран - присоединяйтесь", - цитирует ее слова пресс-служба.

В агентстве отметили, что конференция в Санкт-Петербурге станет единственным мероприятиям в рамках RICS, которое пройдет на территории России, остальные события запланированы за рубежом. Так, в рамках мероприятий RICS проведут образовательный акселератор, конференцию по креативной экономике, бизнес-миссии в Китай и Таиланд, а лучшие проекты встретятся с инвесторами и смогут показать себя на форумах в Индии и ОАЭ.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что среди ключевых инициатив - запуск нового направления совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ), где будут представлены лучшие российские креативные проекты и практики. "Здесь лучшие отечественные проекты получат дополнительную поддержку и продвижение. В АСИ нацелены организовать события в сотрудничестве с ведущими институтами развития, городами и международными ассоциациями", - уточнили в агентстве.

