ПСБ расширяет доступ к цифровым финансам для креативных индустрий Дальнего Востока

Трехстороннее соглашение между ПСБ, платформой "Токеон" и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики обеспечит устойчивое развитие и сделает регион привлекательным для жизни, инвестиций и творчества

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ПСБ, платформа "Токеон" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключили трехстороннее соглашение о развитии цифровых финансовых инструментов для креативных индустрий Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба банка ПСБ.

"Цифровые инструменты открывают новые возможности для развития креативных индустрий, которые во многом формируют облик будущего региона. Важно, что в этот процесс вовлекаются не только государственные институты, но и бизнес. Совместные усилия позволят обеспечить устойчивое развитие и сделать Дальний Восток привлекательным для жизни, инвестиций и творчества", - отметил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Документ подписали заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина, генеральный директор платформы "Токеон" Игорь Егоркин и исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев.

"Это соглашение дает нам уникальную возможность не просто привлечь финансирование в креативные проекты, но и заложить фундамент для устойчивого развития креативной экосистемы региона. Цифровые активы становятся тем самым инструментом, который предоставит новые перспективы развития компаниям из креативных индустрий Дальнего Востока и создаст эффективные механизмы поддержки",- рассказала заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина.

Соглашение предусматривает предоставление доступа субъектам креативных индустрий Дальнего Востока к информационной системе платформы "Токеон", а также поддержку в выпуске цифровых активов для привлечения инвестиций. В частности, речь идет о цифровых финансовых активах и гибридных цифровых правах, которые могут предусматривать расчеты с инвесторами не только денежными средствами, но и товарами, передачей интеллектуальных прав, выполнением работ или оказанием услуг.

Отмечается, что в рамках заключенного соглашения представители креативных индустрий смогут в комфортном режиме познакомиться с процессом выпуска, обращения и погашения цифровых активов, чтобы далее использовать инструмент на регулярной основе для привлечения инвестиций в свои проекты. Сотрудничество предполагает совместное участие в вебинарах и конференциях, проведение консультаций, а также непосредственную помощь эмитентам в подготовке и проведении выпусков цифровых активов.