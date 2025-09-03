Банк России ранее отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сайт "Таврического банка" временно закрыт после отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций, следует из уведомления кредитной организации.

"Сайт временно закрыт. Пожалуйста, зайдите позже", - отмечается в сообщении на сайте.

3 сентября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Таврический банк" из-за полной утраты банком собственного капитала.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) начнет выплаты вкладчикам кредитной организации "Таврический банк" не позднее 17 сентября 2025 года.