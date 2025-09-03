Потенциал российско-индийского экономического партнерства реализован лишь частично, поскольку 90% товарооборота, который сейчас составляет 63 млрд долларов, приходится на энергоносители, отметили в пресс-службе Сбербанка

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Экономическое партнерство между Россией и Индией имеет большой потенциал, товарооборот между странами может достичь 100 млрд долларов к 2030 году. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба банка.

"В 2020 году начался тренд в направлении Индии, и мы активно продвигаем вперед индийскую повестку. "Сбер" уже 15 лет работает в Индии, где действует филиал банка. Компания присутствует в Дели и Мумбаи, также запущен ИТ-хаб в Бангалоре. Наша цель - достичь 100 млрд долларов товарооборота двух стран к 2030 году", - сказал Ведяхин в ходе бизнес-ланча "Россия - Индия: экономика будущего".

В пресс-службе отметили, что на данный момент потенциал российско-индийского экономического партнерства реализован лишь частично, поскольку 90% товарооборота, который сейчас составляет 63 млрд долларов, приходится на энергоносители.

"Нужна диверсификация. Дальнейшее развитие экономических отношений двух стран ограничивают таможенные пошлины, слабая логистика, нерегулярность B2B-взаимодействия, сложности с получением виз", - пояснили в сообщении.

Помимо этого, необходимо развивать экспорт индийских трудовых ресурсов, а также сотрудничество не только на межстрановом уровне, но и на уровне конкретных представителей малого, среднего и крупного бизнеса, добавили в пресс-службе.

"На нашем бизнес-ланче мы получили важные инсайты. Это был открытый разговор, мы честно говорили о проблемах. Все поднятые темы мы проработаем и приложим максимум усилий, чтобы мы достигли цели в 100 млрд товарооборота далеко не только за счет нефти", - отметил Ведяхин, чьи слова цитирует пресс-служба.