В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства подчеркнули, что цель злоумышленников - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали использовать доменные имена, которые визуально напоминают настоящий государственный ресурс, для того, чтобы им перезванивали. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники используют доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Вместе с тем при всем сходстве структуры, в нем есть поддельные элементы.

В УБК подчеркнули, что цель мошенников - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.