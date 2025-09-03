Все ключевые творческие и операционные процессы уже давно и успешно сконцентрированы в одной компании, уточнила руководитель команды продюсера Максима Фадеева Инес Польских

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ликвидация лейбла Red Sun и продюсерского центра "Mальфа-студия" российского композитора и продюсера Максима Фадеева связана с оптимизацией бизнес-модели продюсерского центра артиста. Об этом ТАСС сообщила руководитель команды продюсера Инес Польских.

"Решение о ликвидации ООО "Рэд сан" и ООО "Мальфа-студия" является логичным этапом оптимизации нашей бизнес-модели. Эти юридические лица достаточно долгое время не вели хозяйственную деятельность, и их закрытие - это рутинная юридическая процедура", - сказала она.

Как отметила руководитель команды, ликвидация не повлияет на текущие проекты и работу артистов. "Все ключевые творческие и операционные процессы уже давно и успешно сконцентрированы в основной компании ООО "Мальфа" и на ИП Фадеев М. А. Это позволяет нам эффективнее управлять ресурсами и фокусироваться на развитии главных проектов и новых перспективных направлений", - уточнила Польских.

Ранее в СМИ появилась информация о закрытии компании Red Sun, созданной Фадеевым в 2017 году. Тогда продюсер заявлял, что лейбл сможет конкурировать с Black Star и Gazgolder. Среди подписанных артистов были певцы Kayser, Uknow и Расколъ (Раскольников).