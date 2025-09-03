Победитель конкурса "Знай наших" из Чувашии вывел бизнес на американский рынок

До конца года он планирует выйти на рынок Европы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Бренд-победитель третьего сезона конкурса "Знай наших" "Эмра" из Чувашии расширил бизнес и вышел на американский рынок, в планах до конца года - масштабировать бизнес и на рынок Европы. Компания занимается производством щеток и зубных паст для чувствительных зубов, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор бренда Артур Бикчантаев.

"Сегодня, 3 сентября, мы вышли на рынок Америки. До конца года планируем выйти на рынок Европы", - приводит его слова пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое вместе с Фондом Росконгресс и при поддержке ВЭБ.РФ выступает организатором конкурса "Знай наших".

Главный стратег ВЭБ.РФ, замдиректора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич, в свою очередь, отметил, что задача конкурса - обеспечить растущим отечественным брендам максимальную поддержку, в том числе и для выхода на международные рынки. "Создавать российские бренды - это не только миссия, но и адреналин. Именно для этого мы и затеяли конкурс растущих российских брендов "Знай наших" - чтобы находить такие жемчужины, как мордовские игрушки, которые круче тюнингованных автомобилей, камчатские куртки из обрезков, покорившие уже полмира, или косметику для зубов из Чувашии, вышедшую на рынок США. Я сам работал в регионе и видел этот огонь в глазах предпринимателей, которые вплетают в продукты нашу душу и культурный код - от дуба-долгожителя до сумки-"сгущенки" в Третьяковке", - цитирует Хомича пресс-служба.

Успешные результаты показывают и другие бренды-победители и участники конкурса. Так, например, спрос на елочные игрушки бренда INCRUA из Мордовии за год вырос на 300%. А ежемесячные продажи камчатского бренда одежды "Береги" на маркетплейсе Wildberries растут на 500%. В АСИ также отметили, что бурятская компания "Рапид био", занимающаяся разработкой экспресс-тестов и участвовавшая в конкурсе "Знай наших", достигла выручки в 3 млрд рублей.

В этом году прошел третий сезон всероссийского конкурса растущих брендов "Знай наших", организованного АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и 20 партнерским и специальным номинациям. Всего на конкурс в этом году поступило порядка 25 тыс. заявок от 14 тыс. российских брендов.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.