Такая возможность появится с 1 июля 2026 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Возможность использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью является полезной инициативой при условии, что система защиты информации будет надежной. Такое мнение выразили ТАСС эксперты.

С 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью можно будет использовать биометрию.

Основные плюсы - граждане смогут оформлять сделки удаленно, без поездок и очередей, рассказал в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Процесс становится быстрее и удобнее как для граждан, так и для бизнеса, расширяются возможности для жителей регионов, где доступ к нотариальным услугам ограничен. Отдельно остановлюсь на безопасности. Биометрическая идентификация надежнее традиционных методов: подделать лицо или голос намного сложнее, чем паспорт или подпись, что снижает риск незаконных сделок", - пояснил он.

В свою очередь генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов рассказал ТАСС, что инициатива с использованием биометрии в целом здравая и полезная, однако многое будет зависеть от доверия граждан и механизма реализации, в том числе систем защиты биометрических данных.

"При должном уровне защиты данных это позволит снизить число мошеннических схем, обесценить существующие способы подделки различных документов. Но если эти данные утекут в сеть, то мы, наоборот, столкнемся с новыми схемами мошенников. Защита данных - краеугольный камень. От этого зависит доверие граждан и, как следствие, распространенность нового механизма совершения сделок", - полагает он.