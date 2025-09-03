ОСК будет развивать лазерные и аддитивные технологии для строительства АПЛ

В корпорации отметили, что преимуществом лазерной сварки является ее выполнение без разделки кромок, за один проход на всю свариваемую толщину, без применения дорогостоящих флюсов и без большого потребления присадочной проволоки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Севмаш" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) планирует применять современные лазерные сварочные и аддитивные технологии в строительстве атомных подводных лодок (АПЛ). Об этом сообщили в ОСК.

"На предприятии ОСК "Севмаш" прошло совещание по вопросу развития применения лазерных сварочных и аддитивных технологий в судостроении. Участники встречи наметили векторы перспективной работы по внедрению современных технологий на предприятии. Так, в Архангельской области на базе предприятия ОСК "Севмаш" впервые планируется внедрить лазерные сварочные и аддитивные технологии в производстве изделий больших толщин", - говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что преимуществом лазерной сварки является ее выполнение без разделки кромок, за один проход на всю свариваемую толщину, без применения дорогостоящих флюсов, без большого потребления присадочной проволоки, а также большая скорость и высокое качество сварных соединений.

"Однако, чтобы использовать лазер при сварке применяемых на "Севмаше" сталей, необходимо отработать технологию с получением необходимых механических свойств сварных соединений. Для этого в ближайшее время предприятие ОСК "Севмаш" и Санкт-Петербургский политехнический университет заключат соглашение о проведении исследований по отработке технологии сварки образцов толщиной не менее 30 мм", - добавили в ОСК.