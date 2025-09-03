Handelsblatt: Германии может грозить дефицит электроснабжения к 2030 году

Ситуация при этом нормализуется к 2035 году, пишет газета со ссылкой на документ Федерального сетевого агентства

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Германия может столкнуться с дефицитом в электроснабжении к 2030 году, если страна не будет вовремя вводить новые вырабатывающие мощности. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на документ Федерального сетевого агентства.

Ведомство подготовило доклад для правительства о ситуации с безопасностью энергоснабжения, который был одобрен кабмином 3 сентября. В нем регулятор описывает два сценария развития ситуации на перспективу до 2035 года, в одном стране удается достичь всех целевых показателей по реформированию энергосистемы, а другой предполагает запаздывание с вводом новых мощностей в возобновляемом сегменте и в постройке газовых электростанций.

Первый сценарий не предполагает проблем в электроснабжении, во втором же они могут возникнуть в 2030 году. Ожидается, что при пессимистичном сценарии в стране "в течение нескольких часов в году не будет возможности обеспечить безопасность снабжения исключительно рыночными методами". Ситуация при этом нормализуется к 2035 году, поскольку с 2031 года ожидается значительное увеличение темпов строительства газовых электростанций.

Кабмин одобрил такое заключение ведомства. При этом в сопроводительном письме министр экономики Катерина Райхе констатирует, что безопасность электроснабжения Германии до 2035 года гарантирована. В документе она также поясняет, что возможные случаи дефицита в электроснабжении не означают, что будут происходить масштабные отключения электричества.

"В таких случаях будут наготове различные резервные мощности, которые позволят избежать рисков для надежности электросетей", - цитирует газета письмо, поясняя, что такие резервные мощности функционируют вне существующего рынка электроснабжения и активируются в чрезвычайных ситуациях.

Одной из причин, почему могут возникать такие ситуации, регулятор называет потенциальную несбалансированность спроса со стороны потребителей из-за всего большего использования гражданами электрокаров и тепловых насосов для отопления домов, которые повышают потребление электричества. Издание при этом не уточняет, приводит ли регулятор оценку вероятности реализации того или иного сценария.