На острове Русский в Приморье открылся первый сетевой магазин

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Первый сетевой магазин открылся на острове Русский в Приморье, на территории кампуса ДВФУ, им стал магазин "Пятерочка", сообщает ретейлер.

На территории ДВФУ работают несколько розничных магазинов, но не были представлены сетевые продавцы, что создавало проблемы с покупками продуктов питания для студентов и сотрудников вуза, а также жителей острова.

"Магазин торговой площадью более 370 кв. м, работает ежедневно с 8:00 до 22:00 и находится в девятом корпусе Дальневосточного федерального университета. Ассортимент насчитывает около 4600 наименований товаров, включая продукцию от местных поставщиков", - сообщает пресс-служба ретейлера.

Магазин, открытый в преддверии десятого Дальневосточного экономического форума, в первый день работы площадки посетили представители Приморья и соседних регионов.

"Магазин позволит на месте решать вопрос с покупками без необходимости выезда в город. Считаем перспективным развитие магазинов у дома по модели мастер-франшизы. Это открывает возможности для среднего и крупного бизнеса, для более интенсивного развития ретейла в регионе", - приводит компания слова заместителя министра промышленности и торговли Приморского края Елены Шандовой.

