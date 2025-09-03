Минвостокразвития работает над законопроектом о мониторинге вечной мерзлоты

Статс-секретарь - заместитель главы министерства Антон Басанский отметил, что 65% территории РФ относится к вечной мерзлоте

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Законопроект о едином мониторинге вечной мерзлоты, работа над которым ведется в Минвостокразвития России, предполагает внедрение по всей территории Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Из тех направлений, которыми сегодня начало заниматься Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, безусловно, <…> - это законопроект о едином мониторинге вечной мерзлоты. Несмотря на то, что присутствуют уже пять центров мониторинга региональных, мы предлагаем это расширить по всей территории Арктики и Дальнего Востока, и чтобы это были единые цифры, которые собирались в едином центре", - сказал Басанский в ходе сессии "Безопасная территория. Развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС на Дальнем Востоке и в Арктике".

Он напомнил, что 65% территории Российской Федерации относится к территориям вечной мерзлоты. "В пяти регионах Дальнего Востока и Арктики присутствуют региональные центры мониторинга вечной мерзлоты: <...> Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Алтай и Архангельская область. Сегодня на данных территориях работают полноценные институты, которые позволяют обеспечивать мониторинг вечной мерзлоты непосредственно под градостроительной инфраструктурой, в первую очередь, это многоквартирные дома", - отметил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.