Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подчеркнул, что ЕК включила в документ "обширный пакет защитных мер", которые должны защитить европейский сельскохозяйственный сектор

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) после 25 лет переговоров предложила странам ЕС утвердить соглашение о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), против которого выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран. Предложения ЕК представил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

"Я не историк торговли, но это соглашение, переговоры по которому продолжались рекордно долго", - заявил он.

Шефчович подчеркнул, что Еврокомиссия включила в документ "обширный пакет защитных мер", которые должны защитить европейский сельскохозяйственный сектор. При этом он призвал видеть в этом документе не проблему затоваривания аграрного рынка ЕС дешевыми продуктами из Латинской Америки, а "новые возможности". По его словам, Евросоюз является "аграрной сверхдержавой", и потому его сельскохозяйственному экспорту "ничего не угрожает".