УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи" получили российскую антиблокировочную систему тормозов

Она повышает безопасность, предотвращая блокировку колес при торможении, исключает риск разворота на дорогах с неоднородным покрытием, отметили в "Соллерс"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) внедрил полностью разработанную и производимую в России антиблокировочную систему тормозов, выпуск которой организован на предприятии "НАМИ инновационные компоненты". Об этом говорится в сообщении автопроизводителя "Соллерс".

"УАЗ первым в России внедрил новую систему АБС, полностью разработанную и производимую в нашей стране", - сказано в сообщении.

"Вместе с партнерами из института НАМИ мы оснастили "Патриот", "Пикап" и "Профи" этим важнейшим элементом безопасности, который наконец то начал выпускаться на основе российских технологий", - добавили в "Соллерсе".

Отмечается, что система повышает безопасность, предотвращая блокировку колес при торможении, исключает риск разворота на дорогах с неоднородным покрытием, а также анализирует данные с датчиков скорости вращения колес в реальном времени.