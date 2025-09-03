Производство риса в Краснодарском крае планируют увеличить до 1,2 млн тонн к 2030 году

Это позволит нарастить валовый сбор этой культуры до 2 млн тонн

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край планирует увеличить производство риса до 1,1-1,2 млн тонн к 2030 году, что позволит нарастить валовый сбор этой культуры до 2 млн тонн. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"В ближайшие пять лет планируем увеличить производство риса до 1,1 - 1,2 млн тонн. Также для повышения урожайности до 80 центнеров с гектара идет работа с учеными для улучшения семенного фонда", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что для обеспечения необходимой всхожести культуры ведутся работы на Федоровском гидроузле, главной водной артерии, питающей рисовые поля края. Работы планируют закончить в 2027 году.

Достижение целевых показателей обеспечит увеличение посевных площадей и повышение урожайности риса до 80 центнеров с гектара. По данным министерства, в 2025 году площадь сева риса составила около 116 тыс. га. Для уборочной кампании будет задействовано 727 комбайнов, а для хранения и переработки зерна имеются три элеватора суммарной емкостью 320 тыс. тонн, способные принимать до 15 тыс. тонн зерна в сутки.

Уборочная кампания риса в Краснодарском крае стартует в середине сентября и при благоприятных погодных условиях завершится до 15 октября.