МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Участники шестого потока столичной программы "Академия инноваторов" привекли свыше 80 млн рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"С момента перезапуска программы два года назад выпускники "Академии инноваторов" привлекли 730 миллионов рублей инвестиций и грантов, больше 80 миллионов - в рамках шестого потока. Восемь представленных на нем разработок сейчас тестируется на площадках столичных учреждений, крупных отечественных компаний и вузов. В их числе - сервис по подбору сотрудников и нейросеть, создающая дизайн интерьера", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что заявки на участие в шестом потоке подали более 5,8 тыс. человек из 140 городов России и еще 15 стран.

Как добавили в пресс-службе, одна из разработок создана на базе технологии искусственного интеллекта, оно помогает найти единомышленников по хобби и интересам внутри своей компании. Еще одни разработчики представили компактный робот-сканер, который может быстро принять товар, проверить маркировку и рассортировать его по категориям. Также была создана платформа, создающая реалистичных ИИ-консультантов в области бизнеса, культуры и спорта.

"Академия инноваторов" работает с 2021 года, но в 2023 году была реорганизована со значительными изменениями.