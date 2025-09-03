Согласно проведенному исследованию, за год зарплаты в таких сферах выросли на 16,3%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Доходы специалистов креативного сектора экономики на 38% превышают средние зарплаты по стране и за год выросли на 16,3%, отмечается в исследовании "СберАналитики", приуроченном к X Восточному экономическому форуму (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Зарплаты в креативных индустриях динамично растут, а сам этот высокодоходный сегмент стимулирует предпринимательскую активность в стране. Как показало исследование "СберАналитики", средний доход специалистов творческих отраслей по итогам первого полугодия 2025 года достиг 132,3 тыс. рублей в месяц. Это на 16,3% выше, чем год назад, и на 38% выше среднероссийского показателя (96 тыс.)", - отмечается в исследовании.

Наибольший уровень доходов в креативных индустриях зафиксирован в Москве (203,8 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (168 тыс.), Московской области (163,1 тыс.), Севастополе (139,8 тыс.) и Новосибирске (134,4 тыс.). За год больше всего зарплаты увеличились в Приморском крае (+27,6%), Брянской области (+26,6%), Республике Коми (+24,4%), Тульской (+22,7%) и Свердловской (+22%) областях.

Самые прибыльные сферы творческой деятельности - создание программного обеспечения (190,1 тыс. рублей), музыкальная индустрия (150,8 тыс.), дизайн (140,5 тыс.), архитектура и урбанистика (135,7 тыс.), кино и анимация (116,3 тыс.). Заработная плата напрямую зависит от возраста сотрудников: работники 35-44 лет получают в среднем 160,1 тыс. рублей в месяц, а специалисты до 24 лет - 88,7 тыс. рублей.

Занятость женщин в этих сферах выше среднероссийской - 57%. Больше всего представительниц прекрасного пола работают в культурно-зрелищной индустрии (77,2%), моде (72,3%) и издательском деле (69,2%), гастрономии (66,9%) и дизайне (65,4%).

"Важно, что 36,7% работников творческих профессий трудятся в малых и средних компаниях, что способствует развитию предпринимательства", - указывают в Сбере.

Об исследовании

Исследование "СберАналитики" основано на платформе "Мониторинг экономики региона", использующей анонимизированные данные о потребительских привычках 111 млн клиентов и бизнес-показателях 6 млн компаний. Методология дополнена сведениями из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет глубоко исследовать экономические процессы на региональном уровне и детально сегментировать рынок.