Это произошло за счет прироста числа застрахованных

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) работодателем своих сотрудников вырос в I полугодии 2025 года на 16,4% в годовом выражении, до 127,8 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном Банком России обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков.

"Крупнейший сегмент ДМС - страхование работодателем своих работников - вырос по итогам первого полугодия 2025 года до 127,8 млрд рублей. Это произошло за счет прироста застрахованных в отчетный период (на 0,2 млн, до 7 млн человек) и за счет повышения средней страховой премии на одного застрахованного. Повышение средней стоимости страховой защиты обусловлено в том числе удорожанием медицинских товаров и услуг", - говорится в обзоре.

Банк России отмечает, что потенциал дальнейшего роста сегмента остается высоким, поскольку менее четверти работников застрахованы работодателями по ДМС.

"Увеличение числа застрахованных сотрудников по ДМС вызвано желанием работодателей улучшить свою привлекательность на рынке труда в условиях высокой конкуренции за работников. Вместе с тем число застрахованных работодателями граждан по ДМС (15,7 млн человек на конец июня 2025 года) остается существенно ниже числа работающих людей в России (около 75 млн человек)", - говорится в обзоре.

При этом выплаты по ДМС в первом полугодии текущего года выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "В основном за счет повышения количества выплат, которое в том числе объясняется притоком застрахованных", - отмечается в материалах.