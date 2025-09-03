В ГД заявили, что сфера применения ИИ требует законодательного регулирования

Этот шаг не только повлияет на ответственность преступников перед законом, "но и станет серьезной профилактикой" нарушений с использованием ИИ, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта (ИИ) должно регулироваться на уровне законодательства. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Депутат напомнил, что осенью палата парламента планирует рассмотреть второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Одной из инициатив станет ужесточение наказания за использование ИИ-технологий при обмане граждан.

"Считаю, что в целом сфера применения ИИ требует законодательного регулирования, и дополнительная ответственность за преступления с использованием технологии - первый и необходимый шаг к этому", - написал Боярский в своем канале в Max.

Глава думского комитета отметил, что этот шаг не только повлияет на ответственность преступников перед законом, "но и станет серьезной профилактикой" нарушений с использованием ИИ. "Сейчас это рассматривается как легкий способ обмана, почти шутка, но ужесточение даст понять, что государство будет бороться с любым видом мошенничества со всей серьезностью", - подчеркнул он.

Ранее в Минцифры рассказали, что второй пакет антифрод-мер будет в том числе включать возможность ввести самозапрет входящих вызовов с иностранных номеров. Кроме того, предлагается законодательно закрепить способы восстановления доступа к своему аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников и ввести усиленное взаимодействие банков и операторов при помощи внедрения автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод".