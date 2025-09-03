По данным Росстата, реальные зарплаты россиян в этом месяце увеличились на 5,1% в годовом выражении, номинальные - на 14,5%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в июне выросла до 103,183 тыс. рублей против 89,145 тыс. рублей, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года больше на 15%, следует из данных Росстата.

При этом число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. по сравнению с июнем 2024 года увеличилось до 19 против 11. Так, согласно данным Росстата, данную отметку превысили зарплаты в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Архангельской (без учета Ненецкого АО), Мурманской, Тюменской (с учетом округов), Иркутской, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Ненецком АО, Ханты Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО, Красноярском, Забайкальском, Приморском, а также в Камчатском крае.

Кроме того, реальные зарплаты россиян в июне 2025 года увеличились на 5,1% в годовом выражении, номинальные - на 14,5%. В июне 2024 года зарплаты выросли на 6,2% по сравнению с июнем 2023 года, номинальные - на 15,3%, следует из данных Росстата.