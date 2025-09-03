Рост составил 20,5%

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в Карелии за первое полугодие 2025 года составили 42,8 млрд рублей, что на 20,5% больше, чем было годом ранее. Об этом сообщили в Минэкономразвития Карелии.

"Инвестиции в основной капитал за первое полугодие этого года увеличились на 20,5% по отношению к первому полугодию 2024 года и составили 42,8 млрд рублей <...>. По динамике роста инвестиций в основной капитал за первое полугодие этого года республика входит в тройку лидеров субъектов СЗФО (первое и второе место Ленинградская и Вологодская области)", - сказано в сообщении.

Рост был обеспечен как крупными предприятиями, так и малым бизнесом, добавили в Минэке. Так, крупный и средний бизнес в первом полугодии инвестировал в экономику региона 32,4 млрд рублей (рост на 22,1%), а малый бизнес - 10,4 млрд рублей (рост на 15,8%).

"Таких результатов удалось достичь благодаря инвестиционной политике, реализуемой правительством Карелии. Мы используем все возможные инструменты для привлечения инвестиций - это инфраструктурная поддержка, поддержка резидентов территорий опережающего развития и Арктической зоны, субсидии на возмещение затрат инвесторов, создание промышленных технопарков, предоставление земли в аренду без проведения торгов, льготные займы и многое другое", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В настоящее время республика занимает 17-е место по инвестиционной привлекательности в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России, в 2017 году она была на 56-м месте. В регионе реализуют 290 инвестпроектов на общую сумму 150 млрд рублей внебюджетных инвестиций, которые предусматривают создание порядка 12 тыс. новых рабочих мест в ближайшие 10 лет.