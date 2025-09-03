Бензин за неделю подорожал в среднем на 19 копеек

Его стоимость достигла 62,27 рубля за 1 л

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 26 августа по 1 сентября 2025 года выросли на 19 копеек - до 62,27 рубля за 1 л, дизель подорожал на 5 копеек, до 71,57 рубля, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 18 копеек и составили 59,01 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 20 копеек - до 64,42 рубля за 1 л, АИ-98 - на 9 копеек, до 84,87 рубля за 1 л. Средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 5 копеек, до 71,57 рубля за 1 л.

За период с 26 августа по 1 сентября 2025 года изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 69 субъектах Российской Федерации, более всего - в Чеченской Республике (+6,4%) и Республике Дагестан (+3,2%).

Снижение цен на бензин было отмечено в Липецкой области (-0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 62,99 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 83,20 до 90,16 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,50 до 59,52 рубля, марки АИ-95 - от 62,20 до 66,18 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,50 до 90,04 рубля за 1 л.