МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Администрация украинского порта Черноморска предупредила судовладельцев о возможности введения ограничений движение судов по соображениям безопасности. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на письмо администрации порта.

"Согласно сообщению военного командования от 1 сентября 2025 года, на акватории и подходном канале порта планируются "специальные меры для обеспечения безопасности судоходства". В связи с этим движение судов могут ограничить", - говорится в уведомлении.

Кроме того, администрация призвала морских агентов и компании заблаговременно информировать о выходе судов из порта и подтверждать отсутствие претензий относительно возможных ограничений.