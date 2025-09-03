В ведомстве также отметили, что до конца 2025 года беспилотными технологиями оснастят еще три трамвая

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около 90% столичных трамваев в перспективе до 2035 года могут перейти на управление с помощью беспилотных технологий. Уже к 2030 году планируется оснастить ими 2/3 подвижного состава Москвы. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ

"В планах до 2030 г. - оснастить беспилотными технологиями свыше 300 московских трамваев, т. е. порядка столичного парка. Ожидается, что к 2035 г. на беспилотных технологиях будут работать около 90% трамваев Москвы. Это позволит обеспечить максимальную надежность и точность выполнения графика движения", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что до конца текущего года беспилотными технологиями оснастят еще три трамвая, которые начнут выполнять регулярные рейсы с пассажирами по маршруту № 10 по мере завершения испытаний. К концу 2026 года в беспилотном режиме будут работать уже 15 трамваев Краснопресненского депо.

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение первого в РФ беспилотного трамвая по маршруту с пассажирами. Полностью автономныйтранспорт следует по маршруту №10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова" на северо-западе Москвы.