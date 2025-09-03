В него также вошли Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан, США, Украина и Филиппины

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия в 2025 году заняла 10-е место в мировом рейтинге индекса принятия криптовалют, следует из отчета аналитической компании Chainalysis, опубликованного во вторник.

По ее сведениям, помимо России, в него вошли Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан, США, Украина и Филиппины. Топ-20 стран по принятию криптовалюты замкнули Аргентина, Венесуэла и Япония.

Аналитики отметили, что за прошедший год Азиатско-Тихоокеанский регион стал самой быстрорастущей областью для криптовалютной активности в сети. Показатели региона выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем криптовалютных транзакций в регионе увеличился с $1,4 трлн до $2,36 трлн. Также выросло количество платежей с использованием криптовалюты в Латинской Америке. За прошедший год индекс принятия увеличился на 63%.

Глобальный индекс принятия криптовалюты рассчитывается на основе использования страной различных типов услуг. В ходе подсчетов Chainalaysis ранжировали 151 страну по характеристикам и составили мировой рейтинг стран по распространению использования криптовалюты.