МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Цены на электроэнергию для украинцев с 2026 года будут расти ежегодно на 10-20%. Об этом сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на прогноз министерства экономики страны.

Согласно документам, которые были представлены на заседании правительства и оказались в распоряжении издания, на 2026-2028 годы прогнозируется ежегодных рост цен на электроэнергию для бытовых потребителей на 15% плюс-минус 5%.

В конце августа Государственная служба статистики Украины впервые с 2022 года опубликовала данные о задолженности населения по жилищно-коммунальным услугам, долги превысили $2,5 млрд.

На Украине в 2023 году тарифы на коммунальные услуги в целом выросли на 12,8%, а в 2024 году - на 18,9%. С начала 2024 года в стране отменили мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг и начисление пени за долги, который действовал с марта 2022 года.