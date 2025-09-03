Трутнев: "дальневосточную надбавку" намерены продлить до 2035 года

Механизм позволит сохранить приемлемый уровень тарифа для наиболее уязвимых категорий потребителей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Дальневосточную надбавку", позволяющую снизить розничные цены на электроэнергию для потребителей в регионах Дальнего Востока, где цены на электроэнергию выше базовых, намерены продлить до 2035 года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Вопрос, связанный с продлением "дальневосточной надбавки". <...> [Мы рассматриваем продление] до 2035 года", - сказал вице-премьер.

В пресс-службе Трутнева отметили, что продление "дальневосточной надбавки" до 2035 года с частичной корректировкой ее цели позволит сохранить приемлемый уровень тарифа для наиболее уязвимых категорий потребителей. Также "дальневосточная надбавка" станет источником целевого финансирования обновления энергетической инфраструктуры в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах, стимулом для применения технических решений, обеспечивающих более низкую себестоимость производства электроэнергии.

О "дальневосточной надбавке"

Механизм "дальневосточной надбавки" реализуется с 2017 года по решению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволило более чем в два раза снизить тарифы на электроэнергию в макрорегионе, что стало существенной поддержкой для предпринимателей, создало условия для запуска более 180 новых инвестиционных проектов на общую сумму более 780 млрд рублей.

В существующем виде "дальневосточная надбавка" уже не способна остановить рост экономически обоснованных энерготарифов Дальнего Востока, поскольку значительная часть инфраструктуры в технологически изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах устарела и работает неэффективно.

При этом при одномоментном прекращении действия "дальневосточной надбавки" с 2028 года без реализации мероприятий по модернизации энергетической инфраструктуры тарифы для потребителей вырастут в среднем более чем в 4 раза относительно среднероссийского уровня, а в отдельных районах до 80 рублей за один кВт в час.

