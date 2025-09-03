Свыше 12,9 млн автомобилей подключено к системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

Система дает возможности аварийного оповещения и мониторинга в реальном времени

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Количество автомобилей, подключенных к государственной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС", в настоящий момент превысило 12,9 млн, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

"На сегодня к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено свыше 12,9 миллиона автомобилей - это если мы говорим про аварийное оповещение. У нас, помимо аварийного оповещения, есть еще мониторинг в реальном времени, там более полумиллиона примерно транспортных средств подключено: во всех регионах общественный транспорт, лесная техника, перевозки опасных грузов, малая авиация. Также мы начали подключать к единой системе идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" гражданские авиабеспилотники, робофуры и безэкипажные водные катера", - сказал он.

Как уточнил Райкевич, за год планируется подключить к системе порядка 800 тысяч автомобилей. "Этот год отличается тем, что автомобильный рынок "просел". То есть в прошлом году у нас было порядка 1,5 млн, а в этом году планируется 800 тысяч", - добавил он.

По словам главы АО "ГЛОНАСС", госинформсистема передала более 65 тыс. аварийных вызовов экстренным службам с начала года, более 500 тыс. за время работы системы, 87% из которых в автоматическом режиме при тяжелых ДТП.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

