МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании рассмотрит вопросы, связанные с установлением порядка страховых выплат жителям Донбасса и Новороссии, собственностью Роскосмоса, совершенствованием административного судопроизводства и сферы маркировки товаров. Кроме того, кабмин обсудит возмещение расходов бюджетам регионов.

Единый порядок исчисления выплат

Правительство обсудит проект закона об обязательном соцстраховании граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Изменения связаны с необходимостью установить единый порядок исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях Донбасса и Новороссии.

Имущество Роскосмоса

Участники заседания кабмина рассмотрят вопрос, связанный с закреплением за госкорпорацией "Роскосмос" прав собственника в отношении подведомственных ей государственных предприятий. Также будет обсуждаться закрепление за Роскосмосом функций учредителя и собственника, которыми он наделен в переходный период, в отношении подведомственных ему госучреждений.

Единый механизм и маркировка

Кабмин на заседании также затронет вопрос установления универсального механизма, регулирующего порядок производства для случаев, когда по одному факту ведутся несколько дел на основании разных норм Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, члены кабмина на заседании продолжат заниматься совершенствованием сферы маркировки товаров. В связи с этим они обсудят приведение нормативных документов, регулирующих вопросы маркировки, в соответствии с указом президента от 15 июля 2025 года, который устанавливает более строгий порядок подготовки, согласования, принятия и вступления в силу нормативных правовых актов, связанных с маркировкой товаров.

Субсидии регионам

Правительство обсудит вопрос поддержки регионов. В частности, речь пойдет о выделении из резервного фонда субсидий на льготную ипотеку в Республике Тыва.

Помимо этого, кабмин рассмотрит вопрос возмещения регионам понесенных в 2023-2024 годах. расходов на размещение и питание россиян, иностранцев и лиц без гражданства, проживавших на Украине, в приграничных субъектах РФ и вынужденно покинувших свои дома. С этой целью предполагается выделить МЧС России средства из резервного фонда на компенсацию бюджетам регионов потраченных средств.