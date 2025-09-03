Выпуск начнется после завершения разработчиком программы испытаний и сертификации

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Работы по строительству завода для выпуска легкого многоцелевого самолета "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре планируется завершить к 2026 году. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли региона Дмитрий Астафьев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Строительные работы, благоустройство территории и лицензирование производства планируется завершить в 2026 году. Выпуск самолета начнется после завершения разработчиком программы испытаний и сертификации", - сказал Астафьев.

Реализация проекта идет в рамках мероприятий долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Сейчас строится производственный корпус, идет подключение к обеспечивающей инфраструктуре, уточнил министр.

ЛМС-901 "Байкал" - это легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях и авиационных работ. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5-3 тыс. км. Направления эксплуатации - грузовые и пассажирские перевозки, лесопатрульный и прочий мониторинг, транспортировка лиц, нуждающихся в медицинской помощи, спасательные и сельскохозяйственные работы. Сборочные площадки самолета - Свердловская область и Хабаровский край.

