Технические возможности платформы мониторинга позволяют подключить более 1 млн БПЛА, отметил гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Количество подключений к государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" авиабеспилотников может достичь 30 тыс. в год. Технические возможности платформы мониторинга на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в настоящее время позволяют подключить более 1 млн беспилотников, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

"С учетом роста гражданского рынка авиабеспилотников с момента запуска единой системы идентификации 1 марта 2026 года, мы ожидаем до 30 тыс. подключенных дронов ежегодно. Технические возможности платформы мониторинга на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" уже сегодня позволяют подключить более 1 млн беспилотников", - сказал он.

По его словам, сейчас инфраструктура "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечивает идентификацию 600 отечественных беспилотников в 16 субъектах РФ. К ним относятся БВС компаний "Транспорт будущего", "Геоскан", "Аврора-БАС" и других ведущих отечественных предприятий.

"ЭРА-ГЛОНАСС" на сегодняшний день обеспечивает онлайн-мониторинг свыше 500 тыс. транспортных средств.