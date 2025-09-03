Глава Минэнерго РФ сказал, что организация не допускает рост цен выше инфляции

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Рынок топлива в России стабилен, Минэнерго контролирует ситуацию с обеспечением светлыми видами нефтепродуктов. Об этом ТАСС в кулуарах ВЭФ сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"Нормальная, стабильная, несмотря на все вызовы, которые сейчас у нас есть. Мы ситуацию по обеспечению светлыми видами нефтепродуктов держим под контролем и не допустим никаких чрезвычайных ситуаций. Я бы хотел, чтобы вы это объяснили людям, они не волновались", - сказал он.

Цивилев добавил, что Минэнерго занимается тем, чтобы контролировать рост цен не выше инфляции, "и я надеюсь, что мы с этой ситуацией справимся", добавил он.

Ранее в Минэнерго сообщали, что на прошедшей неделе отмечено замедление роста розничных цен на автомобильный бензин (имеется в виду, что на неделе с 19 по 25 августа бензин подорожал на 0,6%, а на неделе с 26 августа по 1 сентября - на 0,3%, то есть рост был меньше). "Такая динамика стала результатом изменения оптовых биржевых цен благодаря принимаемым правительством Российской Федерации мер по обеспечению внутреннего рынка топливом", - говорили в министерстве.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

