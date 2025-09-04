Как сообщила глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова, это произойдет на фоне высоких ставок по рыночной ипотеке и наличия у застройщиков умеренно высокого запаса нераспроданных площадей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Темпы роста цен на недвижимость несколько замедлятся в 2025-2026 годах на фоне достаточно высоких ставок по рыночной ипотеке и наличия у застройщиков умеренно высокого запаса нераспроданных площадей. Таким мнением в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) поделилась глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"Внедрение дополнительных ипотечных программ, даже с учетом дифференциации процентных ставок, повысит спрос на недвижимость. Однако в целом он все равно останется ограниченным на фоне достаточно высоких ставок по рыночным ипотечным программам, а также ввиду наличия у застройщиков умеренно высокого запаса нераспроданных площадей. Поэтому в 2025-2026 годах мы ожидаем некоторого снижения темпов роста цен на недвижимость", - сказала она.

Чекурова пояснила, что одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на спрос и, как следствие, на ценообразование на рынке недвижимости, является доступность ипотечных программ для населения. За последние 5 лет доля продаж с использованием ипотечных программ составляла 70-90%. Большая часть из них приходилась на льготные ипотечные программы, особенно в 2023-2024 годах, когда ключевая ставка повышалась до двухзначных цифр. В середине 2024 года безадресные льготные ипотечные программы были отменены. В результате объем заключенных договоров долевого участия по итогам 2024 года снизился на 26% по сравнению с 2023 годом.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.

