Wildberries построит логистические центры в Бурятии, Якутии и на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) планирует построить логистические центры в Бурятии, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области. Соответствующие соглашения подписаны на полях Восточного экономического форума.

Соглашение о реализации инвестпроекта в Бурятии было подписано между РВБ, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительством региона.

"Для международных торговых и экспортных компаний у Бурятии удачное географическое положение. Поэтому ранее предложил Татьяне Владимировне рассмотреть возможность создания логистического комплекса на нашей территории. Наши дальневосточные механизмы поддержки дают возможность помогать инвесторам", - отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Соглашение о строительстве логистического центра в Якутии подписано между РВБ, КРДВ и правительством республики. "Логистический центр станет ключевым элементом в оптимизации грузоперевозок с учетом специфики региона, что позволит значительно сократить сроки доставки", - подчеркнула основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Кроме того, РВБ подписала соглашение с КРДВ о строительстве складского комплекса площадью более 30 тыс. кв. м на Сахалине. Компания планирует получить статус резидента ТОР "Сахалин". Проект будет реализован с учетом экологических и социальных критериев для минимизации воздействия на природу и создания безопасных и комфортных условий для будущих сотрудников, подчеркнули в Wildberries & Russ.

"На Сахалине будет построен складской комплекс крупнейшего российского маркетплейса. Жители островного региона смогут получать различную продукцию. Будет создан самый отдаленный логистический центр Дальнего Востока России. Успешная реализация проекта позволит сократить время доставки необходимых для людей товаров, а значит повысить качество их жизни", - сказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв. м.

