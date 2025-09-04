Пенсии работающим пенсионерам за период с 2016 года призвали проиндексировать

Соответствующую поправку внесут при рассмотрении проекта федерального бюджета осенью, отметил автор инициативы, председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает провести доиндексацию пенсий работающим пенсионерам за период с 2016 года, когда индексация была приостановлена.

"Нужно проводить доиндексацию, возвращать работающим пенсионерам все, что государство им задолжало за минувшие годы. К этому я призываю правительство, и мы будем вновь вносить такую поправку при рассмотрении проекта федерального бюджета осенью", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что несмотря на возобновление с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, сохраняется несправедливый разрыв в размере пенсий. Депутат привел данные Соцфонда за июль, согласно которым разница в пенсиях работающих и неработающих граждан составляет почти 3 тыс. рублей.

Кроме того, добавил Миронов, доиндексация проводится, только когда пенсионер прекращает трудовую деятельность. "Такой подход по-прежнему ведет к тому, что работающим пенсионерам выгоднее уходить в тень или фиктивно увольняться. Люди не должны терять в деньгах, правах только потому, что решили трудиться на пенсии", - подчеркнул он.