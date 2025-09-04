Чекунков: источники финансирования нужно определить для новых объектов в ДФО

Глава Минвостокразвития добавил, что министерство предлагает направлять часть средств на инвестиции в энергообъекты на изолированных территориях

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Источники финансирования необходимо закрепить для создания новых энергетических генерирующих мощностей на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

"Мы вместе с Минэнерго, находясь в тесном взаимодействии, выработали ряд предложений, которые будем обсуждать сегодня на совещании главы государства, но вкратце: необходимо закрепить те решения по созданию новых энергетических генерирующих мощностей, которые уже предусмотрены программами, подготовленными для этого, и, самое главное, определить источники финансирования, которые не могут на 100% быть рыночными с учетом условий Дальнего Востока, о которых мы и говорим", - сказал он на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что министерство предлагает направлять часть средств на инвестиции в энергообъекты на изолированных территориях. "Важно смотреть на графики энергопотребления, стимулировать крупных потребителей часть технологических процессов реализовывать в периоды, когда низкий спрос для того, чтобы существующие энергомощности использовать с более высокой отдачей", - уточнил Чекунков.

