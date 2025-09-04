Как отметили в компании, их поставка планируется с 2027 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала с авиакомпанией "Аврора" соглашение о намерениях по поставке в лизинг трех самолетов Ил-114-300, сообщили в компании.

"В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) подписала с авиакомпанией "Аврора" соглашение о намерениях по поставке в лизинг 3 самолетов Ил-114-300", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, поставка воздушных судов планируется с 2027 года на условиях льготного лизинга благодаря использованию мер господдержки. За разработку Ил-114-300 отвечает Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина - головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

"Реализация сделки будет способствовать обеспечению транспортной доступности и связанности регионов России, выводу на рынок и продвижению нового типа российских самолетов, а также снижению их стоимости в долгосрочной перспективе за счет выхода на серийное производство", - добавили в ГТЛК.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.