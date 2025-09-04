Веломаршрут по Русскому острову в Приморье привлечет до 100 тыс. туристов в год

Маршрут обустраивается в асфальтовом покрытии для удобства и безопасности как опытных велосипедистов, так и для обычных пользователей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Веломаршрут по Русскому острову, оборудованный знаком нулевого километра всех российских велодорог, после окончания благоустройства и закольцовки маршрута, начнет привлекать до 100 тыс. велотуристов в год. Завершение работы над проектом запланировано на 2030 год, сообщила ТАСС министр туризма Приморского края Наталья Набойченко на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Маршрут обустраивается в асфальтовом покрытии для удобства и безопасности как опытных велосипедистов, так и для обычных пользователей. Данный участок продолжит работу субъекта и города, начатую еще в 2020 году по созданию непрерывной сети веломаршрутов и свяжет велодорожки от поселка Канал до поселка Экипажного в единый маршрут около 20 км с перспективой закольцовки всего острова к 2030 году (более 50 км). <…> Велодорожки на Русском пользуются повышенным спросом уже сегодня. После реализации проекта ожидаем увеличение до 100 тыс. велотуристов в год", - обозначила министр.

Она разъяснила, что остров Русский привлекает как местных велолюбителей, так и "велодальнобойщиков", которые едут с запада России - в год таких около 200. Благодаря активному освещению проекта практически все российское велосообщество знает о проекте и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга уже целенаправленно едут к "нулевому километру". Вместе с тем маршрут рассчитан на массового пользователя: любой горожанин или турист, умеющий кататься на велосипеде сможет взять его в прокат и прокатиться с семьей или друзьями по острову, посетив природные и исторические локации: мыс Тобизина, Великокняжескую батарею, старые советские казармы. Во время прогулки можно сфотографироваться около оставленного на фоне моря пианино понаблюдать за серферами.

"Путешествие по выделенной асфальтовой велотропе будет комфортным и безопасным даже для ребенка, а объекты вело и туристской инфраструктуры: места отдыха, кафе, сервисные центры, видовые и яркая навигация сделают его максимально приятным. <…> Массовые велозаезды на острове уже проводятся. Это тур [по льду до] острова Папенберг и веломарофоны, проводимые местными активистами", - добавила Набойченко.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является: "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.