ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Филиал концерна "Росэнергоатом" появится до конца года в Приморье. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме.

"Я начну с главного - это строительство, собственно, мегаваттных мощностей здесь, в Приморье. <…> Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением. Ну и, в общем, выйти на площадку уже в следующем году. А до конца года появится новое юридическое лицо, приморский филиал концерна "Росэнергоатом", - сказал Лихачев, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока".