Об этом заявил гендиректор организации Алексей Лихачев

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует довести долю низкоуглеродной генерации на Дальнем Востоке до 25%. Об этом заявил гендиректор организации Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме.

"На сегодняшний день, по нашим оценкам, вклад низкоуглеродной генерации на Дальнем Востоке крайне низкий. Мы оцениваем его меньше 1%. Очень надеюсь, что по этапам ввода энергетических атомных мощностей удельный вес низкоуглеродной генерации достигнет 25% на Дальнем Востоке", - сказал глава Росатома.