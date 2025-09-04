Компания направляет 40% своей инвестпрограммы на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября./ТАСС/. Инвестиции "Россетей" в развитие магистрального комплекса на Дальнем Востоке за последние пять лет составили 390 млрд рублей. В период до 2029 года компания направит 415 млрд рублей в регион, сообщил генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" в ходе Восточного экономического форума.

"Если посмотреть, то в последние пять лет объем инвестиций в развитие магистрального комплекса Дальнего Востока составил 390 млрд рублей. <…> Что касается нового пятилетнего инвестиционного цикла, который у нас сейчас начался, это 2025-2029 год, мы увеличили инвестиции. Объем инвестиций составляет 415 млрд рублей, которые мы сейчас видим, и источники финансирования есть под этот объем", - сказал он.

Рюмин отметил, что на Дальний Восток компания направляет 40% своей инвестпрограммы. "Объем выручки "Россетей" на Дальний Восток составляет 6% от общего объема компании. А 390 млрд рублей инвестиций, про которые я сказал за пять лет - это 40% от всей инвестиционной программы", - добавил он.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

